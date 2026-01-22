Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı - Son Dakika
Yerel

Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı

Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı
22.01.2026 16:27  Güncelleme: 16:29
Gölcük Belediyesi bünyesindeki Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK), AFAD işbirliğiyle düzenlenen eğitim programını tamamlayarak afetlere hazırlık seviyesini artırdı. 30 kişilik ekip, harita konumlandırma ve GPS kullanımı üzerine eğitim aldı.

Gölcük Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK), AFAD işbirliğiyle düzenlenen eğitim programını tamamladı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 27 erkek ve 3 kadın personelden oluşan 30 kişilik ekip, teorik ve uygulamalı eğitim sürecinden geçti. AFAD uzmanlarınca verilen ve 3 gün süren eğitimlerde; harita konumlandırma ve GPS kullanımı konuları işlendi. Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan personelin sertifika almaya hak kazandığı belirtildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış bir kent olarak afetlere hazırlıklı olmanın önemine işaret etti. Sezer, kurumsal kapasitelerini artırdıklarını belirterek, eğitim ve tatbikatların düzenli olarak devam edeceğini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gölcük, Yerel, AFAD

