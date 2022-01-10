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Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi

10.01.2022 10:00
Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi

Gölcük Belediyesi ile Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen ulusal "Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız" ve "Gölcük Tarihi Dokusu" konulu fotoğraf yarışmalarının ödül töreni ve sergisi yapıldı.

Gölcük Belediyesi ile Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen ulusal "Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız" ve "Gölcük Tarihi Dokusu" konulu fotoğraf yarışmalarının ödül töreni ve sergisi yapıldı.

Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı İsmail İkiz, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Duygu Nazire Kaşıkçı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Türkiye'nin birçok ilinden ve ilçeden gelen fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100.yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız" konulu yarışmasına 59 farklı ilden 479 katılımcı bin 628 fotoğraf gönderdi. Yarışmada 1'incilik ödülünün sahibi, "Bayrak Uğruna" adlı fotoğrafı ile Niyazi Gürgen oldu. 2'ncilik ödülünün sahibi "Yıldızlara Selam" adlı fotoğrafıyla Mustafa Bülent Pirinççi, 3'üncünün sahibi ise "Nöbet Değişimi" adlı fotoğrafı ile Aynur Bostan oldu.

"Gölcük Tarihi Dokusu" adlı yarışmaya da 20 farklı ilden 99 fotoğraf sanatçısı; 349 fotoğraf karesi ile katılım sağladı. Yarışmada; 1'inci "Deprem Anıtı" adlı fotoğrafı ile İlham Kazdal, 2'nci "Yağmur" adlı fotoğrafı ile Caner Başer, 3'üncü ise "Hüsn-ü Hat Müzesi" adlı fotoğrafı ile Hüseyin Karahan oldu. Yarışmalarda dereceye girenlerin yanı sıra; 68 eser de sergilenmeye hak kazandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla, Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından düzenlenen "GÖÇ" konulu 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına ise bu yıl 13 farklı ülkeden 213 kişi 751 fotoğrafla katıldı. Bu yarışmanın ödül törenini de ileriki bir tarihte Ankara'da gerçekleştirilecek.

"Mutluluk duyuyoruz"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gölcük Belediyesi olarak; Gölcük Fotoğraf Sanatı Derneği (GFSD) ile birlikte, 2009'dan bu yana gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmaları ile; heykel, seramik ve geleneksel el sanatları yanında, kurumsal olarak bir sanat dalına daha katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 10 yıldır istikrarla devam eden "somut olmayan kültürel miras konusundaki" fotoğraf yarışmalarıyla, Gölcük Belediyesi, bu alanda Türkiye'deki en geniş fotoğraf arşivine sahip olmuştur. Fotoğraf bir belge özelliğiyle, günümüzün bakış açısını, gelecek nesillere aktarılmasını da sağlamaktadır. Bu vesileyle; Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği'nin kurucu başkanı olarak, ilçemizde fotoğraf sanatına büyük bir özveriyle emek ve katkı sağlayan merhum Hadi Aslan'ı da rahmet ve saygıyla anarak, yarışmalara katılan ve dereceye giren değerli fotoğraf sanatçılarına, jüri üyelerine ve başta Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı İsmail İkiz ve yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" - KOCAELİ

Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi
Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi
Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi
Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi

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Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi, Sinema, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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