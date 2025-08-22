Gölcük Belediyesi Yeni Yaya Köprüsü İnşa Etti

Gölcük Belediyesi ekipleri, Necati Çelik Devlet Hastanesi karşısındaki dere üzerine kendi imkanlarıyla yeni yaya köprüsü inşa etti.

İlçede yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam eden Gölcük Belediyesi, hastane karşısındaki dere üzerine, vatandaşların güvenli ve kolay geçişini sağlamak amacıyla yaya köprüsünü Makina Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde imal ederek montajına başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaya köprüsü hizmete açılacak. Çevrede oturan vatandaşlar hayatı kolaylaştıran bu çalışma için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti. - KOCAELİ