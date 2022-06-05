Gölcük, güller diyarı Isparta'da tanıtıldı

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi ekibi, Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde açtığı stantta ilçenin sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile doğal güzelliklerini tanıttı.

Gölcük Belediyesi, 3 gün sürecek ve güle dair her şeyin yer aldığı Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde yerini aldı. Gölcük Belediyesi Sanat Galesi ekibi, davetli olarak katıldıkları festivalde açtıkları stant ile ilçenin sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile doğal güzelliklerini tanıttı. Yöresel kıyafetleri ile stantta ziyaretçilerini karşılayan Gölcük Belediyesi ekibi, tamamen el emeği ile üretilen Döşeme Köyü Bebekleri (Nüzhetiye Bebeği) ve geri dönüşüm ürünleri hakkında bilgiler verdi.

Festivalde Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Gölcük Belediyesi standını ziyaret etti. Isparta heyeti; kardeş belediye olarak kabul ettikleri Gölcük Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyle inceledi. - KOCAELİ