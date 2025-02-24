Gölcük Mahallesi'nde Camii Onarımları Tamamlandı - Son Dakika
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Gölcük Mahallesi'nde Camii Onarımları Tamamlandı

Gölcük Mahallesi\'nde Camii Onarımları Tamamlandı

Efeler Belediyesi, Gölcük Mahallesi'ndeki caminin bakım ve onarımını kısa sürede tamamladı. Mahalle muhtarı Ünal Camuz, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür ederek, hizmetlerin hızından memnun olduklarını dile getirdi.

24.02.2025 16:56  Güncelleme: 16:58
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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Mahallesi'ndeki camide başlattıkları kapsamlı bakım ve onarım çalışmasını tamamladı. Taleplerinin çok kısa sürede yerine getirildiğini ifade eden Gölcük Mahallesi Muhtarı Ünal Camuz, Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, her alanda daha yaşanılabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sık sık mahalle ziyaretlerinde bulunan ve hemşehrilerinin taleplerini yerinde dinleyen Başkan Yetişkin, bu yöntemle hızlı ve etkin şekilde hizmet sunarken, kısa süre önce Gölcük Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yetişkin, caminin bakım ve onarım talebine hızla karşılık verdi. Camide kapsamlı bir çalışma başlatan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel, ibadethanenin içinde ve dışında gerekli görülen yerlerde sıva yaptı. Ardından boya işlemine geçen ekipler, caminin içi ve dışını özenle boyadı. Öte yandan çeşitli nedenlerle bozulan çeşme ve lavabolar da yenilenerek yeniden kullanıma sunuldu.

"Gölcük Mahallesi Başkan Yetişkin'le gurur duyuyor"

Gölcük Mahallesi sakinlerinin Başkan Anıl Yetişkin'le gurur duyduğunu ifade eden mahalle muhtarı Ünal Camuz, "Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başta olmak üzere camimizin tadilatında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Başkan Yetişkin, geçtiğimiz günlerde mahallemize ziyarette bulunmuştu. Biz de kendisine ihtiyaçlarımızdan bahsetmiştik. Bunlardan en önemlisi de camimizin bakım ve onarımıydı. Talebimiz kısa sürede yerine getirildi. Camimizin içi ve dışı boyandı, gerekli yerlerine sıva yapıldı. Bozuk olan çeşme ve lavabolar yenilendi. Camimizin acil ihtiyaçları giderilmiş oldu. Gölcük Mahallesi sakinleri olarak oldukça memnunuz. Kısa süre sonra Ramazan Ayı başlayacak. Vatandaşlarımız camiye daha fazla gelecek. Biz hizmetlerden çok memnunuz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibiyle gurur duyuyoruz. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa kendisine rahatlıkla iletebiliyoruz ve taleplerimiz hızla yerine getiriliyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük Mahallesi'nde Camii Onarımları Tamamlandı - Son Dakika

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