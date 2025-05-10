Gölcük\'te Anne Çocuk Atölyesi ile Anneler Günü Kutlandı

Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği Anne Çocuk Atölyesi'ne katılan çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları hediyelerle Anneler Günü'nü kutladı.

Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta Anneler Günü'ne özel düzenlenen atölye etkinlikleri, anne ve çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Birbirinden keyifli atölyelere katılan çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları hediyelerle annelerinin Anneler Günü'nü kutladılar. Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların elleriyle yaptıkları hediyeleri dikkatle inceleyerek, annelerinin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Etkinlikte; keçe sabun, anne çocuk el baskı, çanta el baskı, anahtarlık, "anneme notum var" ve sürpriz atölyelerde anneler ve çocukları birlikte üretip eğlendi. - KOCAELİ