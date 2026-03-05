Gölcük\'te çocuklar ramazan geleneklerini Karagöz ve Hacivat ile öğreniyor

Gölcük'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar ramazan ayının kültürel değerlerini geleneksel gölge oyunlarıyla öğreniyor.

Gölcük Belediyesi tarafından "Camilerimizde Ramazan Çocuk Etkinlikleri" programı kapsamında, ilçedeki çeşitli cami ve kültür merkezlerinde teravih namazı sonrasında etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki Hisareyn, Kervansaray, Çiftlik Ulu, Nüzhetiye, Şehitler ve Yunus Emre camileri ile Örcün ve Ulaşlı gibi noktalarda kurulan sahnelerde, geleneksel Türk tiyatrosunun figürleri Karagöz ve Hacivat gösterileri sunuluyor. Gölge oyunlarını ilgiyle izleyen çocuklar, ramazan kültürünü ve geleneklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Zaman zaman etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ramazan geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliklerin sonunda katılımcılara ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor. - KOCAELİ