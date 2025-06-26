Gölcük\'te Eğlenceli Karne Şenliği Düzenlendi

Gölcük Belediyesi'nin Anıtpark'ta düzenlediği karne şenliği, çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Gölcük Belediyesi tarafından yaz tatiline giren çocuklar için düzenlenen karne şenliği, Anıtpark'ta renkli görüntülere sahne oldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren çocuklara özel hazırlanan eğlence dolu etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Şenlikte çocuklar; maskotlar, sahne sürprizleri, bubble şov, nostaljik salıncak, yüz boyama ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Etkinlik alanında kurulan nostaljik salıncağın keyfini çıkaran çocuklar, maskotlar ve sahne gösterileri eşliğinde bol bol dans etti. Düzenlenen yarışmalarda yeteneklerini sergileyen minikler, sürpriz hediyelerle yaz tatillerine eğlence dolu bir başlangıç yaptı. Çocuklarının eğlenceli anlarına tanık olan aileler ise etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti. - KOCAELİ