Gölcük'te Engelsiz Yaşam ve Eğitim Köyü'nde Özel Bireyler Bitki Yetiştiriyor

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Gölcük'te bulunan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü'nde özel bireyler, sebze ve aromatik bitki yetiştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle Gölcük Nüzhetiye Mahallesi'nde kurulan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü'nde özel bireyler, diktikleri aromatik bitkilerin hasadını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılımını sağlayacak projeler üreterek, mutluluklarına ve sevinçlerine ortak oluyor. Bu doğrultuda Büyükşehirin desteğiyle Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğinde, Gölcük Nüzhetiye Mahallesi'ndeki Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kuruldu. Özel bireyler, Tıbbı Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında, yaklaşık 7-8 ay önce 2 dönüm alanda toprakla buluşturdukları biberiye, kekik ve melisa (oğul otu) fidelerinin hasadını gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, köyde oluşturulan arazide aromatik bitkiler yetiştiren özel öğrencilere, doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor. Büyükşehir belediyesi ziraat mühendislerince öğrencilere tarlada uygulamalı olarak aromatik bitki yetiştiriciliği öğretildi. Yaklaşık 7-8 ay önce diktikleri fidelerin hasadını yapan özel bireyler, daha sonra biber, domates, taze fasulye sebzelerinin fidelerini dikti. Ayrıca Büyükşehirin kurduğu modern serada ise sebze yetiştiriyor.

Hayata tutunmaları sağlanıyor

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü'nde down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere yönelik günlük yaşam becerileri, yemek yapabilme, çamaşır katlayabilme, ütü yapabilme, öz bakım, müzik, halk oyunları gibi daha pek çok konuda eğitim verilerek hayata tutunmaları sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile açılan Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde (Döşeme Köyü) bulunan 120 öğrenci kapasitesine sahip merkezde kütüphane, dinlenme alanı, 2 grup eğitim sınıfı, uygulama evi, 6 bireysel eğitim sınıfı, sera ve aromatik bitkilerin ekimine uygun halen getirilen 2 dönüm bahçe yer alıyor. - KOCAELİ