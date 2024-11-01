Gölcük'te Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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Yerel

Gölcük'te Park Halindeki Araçta Yangın

Kocaeli Gölcük'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

01.11.2024 20:43
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Park halindeki araçta yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gölcük merkezde park halinde bulunan Ford marka hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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