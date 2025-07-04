Gölcük'te Sanat Atölyeleriyle Gençler Sanatla Buluşuyor

Gölcük Belediyesi, düzenleyeceği sanat atölyelerinde 11-17 yaşındaki çocuk ve gençleri sanat yolculuğuna çıkaracak.

Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuk ve gençlere sanat dolu günler yaşatacak. 11-17 yaş arasındaki bireylere yönelik "Çocuk ve Gençlerle Sanat Yolculuğu" etkinliği 7-8-9 Temmuz tarihlerinde Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi önünde gelecek nesilleri sanatla buluşturacak. Etkinlik çerçevesinde sanat eğitmeni Meryem Cineviz tarafından çocuk ve gençlere; seramik şekillendirme, cam boncuk kolye yapımı ve Kintsugi uygulaması konusunda bilgiler verilecek. Teorik bilgilerin ardından usta eğitmen Cineviz eşliğinde katılımcılar, uygulama yaparak sanata olan becerilerini ortaya koyacaklar. Etkinlik, 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki tüm çocuk ve gençleri etkinliğe katılmaya davet etti. - KOCAELİ