Gölcük'te Ücretsiz Polis Meslek Sınavı Hazırlık Kursuna Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Gölcük'te Ücretsiz Polis Meslek Sınavı Hazırlık Kursuna Kayıtlar Başladı

Gölcük Belediyesi'nin gençlere yönelik ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kursa katılan adaylardan 54'ü polislik için gerekli sınavı başarıyla geçti.

18.11.2024 10:56
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Gölcük Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetlerinden biri olan ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu'nda yeni dönem kayıtları başladı.

Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından düzenlenen ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu'nda eğitim alan adaylardan bugüne kadar 54'ü sınavı kazanarak polis olmaya hak kazanmıştı. İlçede yaşayan ve polis olma hayali kuran gençlerin, hayallerine ulaşmasına katkı sunan ücretsiz kursta, 31. dönem kayıtları ise başladı.

Değirmendere Spor Salonu'nda yapılacak hazırlık kursuna kayıt olmak isteyen gençler, kimlik bilgileri ve sağlık raporu ile Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt oluşturabilecekler. Kursta eğitimler ise kayıtların tamamlanmasının ardından belirlenecek programa göre başlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük'te Ücretsiz Polis Meslek Sınavı Hazırlık Kursuna Kayıtlar Başladı - Son Dakika

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