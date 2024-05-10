Gölcük'te Yayalara Öncelik Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Gölcük'te Yayalara Öncelik Kampanyası Başlatıldı

Gölcük\'te Yayalara Öncelik Kampanyası Başlatıldı

Gölcük'te İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı ve araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu.

10.05.2024 13:05  Güncelleme: 13:06
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Gölcük'te İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı ve yoldan geçen araç sürücülerine uyarılarda bulundu.

Gölcük'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir çalışma yapıldı. İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyanarak yoldan geçen araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu. Piri Reis İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik bilinci aşılamak, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak hedeflendi.

Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Piri Reis İlkokulu öğrencileri, polisler ve zabıtalar katıldı. Etkinlikte öğrenciler, Kaymakam Gültekin ve Başkan Yardımcısı Uzuner ile birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyayıp, ellerindeki pankartlar ile yoldan geçen araç sürücülerine uyarılarda bulundular. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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