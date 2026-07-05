Gölcük Ulaşlı Sahili\'ne yeni çocuk oyun alanı inşa ediliyor

Gölcük Ulaşlı Sahili'nde yapımına başlanan çocuk oyun alanı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki yeşil alanları ve sosyal yaşam alanlarını artırma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Ulaşlı Sahili'nde ailelerin rahatlıkla kullanabileceği ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği yeni bir oyun alanının yapımına başlandı. Dayanıklı ve modern ekipmanlarla donatılan parkın, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Kentin birçok noktasında yeni sosyal alanlar oluşturulurken, mevcut park ve oyun gruplarında da bakım, onarım ile çevre düzenleme çalışmalarının periyodik olarak aksatılmadan sürdürüldüğü kaydedildi. - KOCAELİ