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Gölcük Yeni Mahalle'de Taş Duvarla Emniyet Sağlandı - Son Dakika
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Gölcük Yeni Mahalle'de Taş Duvarla Emniyet Sağlandı

Gölcük'ün Yeni Mahalle 336. Sokak'ta bulunan alanda meydana gelen toprak kayması sonucu yapılan taş duvarla çevre emniyeti sağlandı. Güvenliğin sağlanması sonrasında, bina sakinleri evlerine geri döndü.

Gölcük Yeni Mahalle\'de Taş Duvarla Emniyet Sağlandı
22.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:18
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Gölcük Yeni Mahalle'de temel hafriyat kazısı sırasında toprak kayması meydana gelen alanda yapılan taş duvarla çevre emniyeti sağlandı.

Gölcük'ün Yeni Mahalle 336. Sokak'ta bulunan alanda inşaat temel hafriyatı sırasında toprak kayması meydana gelmiş, hafriyat alanının yanındaki 5 katlı bina güvenlik anacıyla boşaltılmış ve mühürlenmişti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer olayın ardından, Başkan Yardımcıları Nuri Barış ve Vedat Eren, Yapı Kontrol Müdürü Engin Çolak, Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı ile birlikte bölgeye giderek önlemlerin alınmasına nezaret etmişti.

5 katlı binanın güvenli hale gelmesi için müteahhit firma ile görüşülerek, Gölcük Belediyesi denetiminde taş duvar çalışması başlatıldı. Bugün itibariyle taş duvar çalışması büyük ölçüde tamamlandı. Güvenliğin sağlanması sonrasında, bina sakinleri evlerine geri döndü. Başkan Sezer olay yerine giderek, çalışmaları yerinde inceledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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