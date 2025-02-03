Gölhisar Mahallesi\'nde Tarım Yolları Asfaltlandı

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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölhisar Mahallesi'nde vatandaşların tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak sıklıkla kullanılan yolu asfaltladı.

Türkiye'de en çok enginar yetiştirilen yer olan Gölhisar'da üreticiler, yapılan yol çalışmasıyla tarlalarına daha rahat ulaşabilecek. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye olarak tarıma ve üreticilere her zaman destek verdiklerini belirterek, "Çiftçilerimizin emeğini daha da değerli kılmak için yollarımızı güçlendiriyoruz. Gölhisar Mahallesi, enginar üretimiyle ilçemizin en önemli tarım merkezlerinden biri. Ulaşımın iyileştirilmesiyle hasat süreci daha verimli ve konforlu hale gelecek" dedi.

Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz çalışmalar için Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür ederek, "Daha önce yolumuz toprak yoldu. Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'den talepte bulunduk. Sağ olsun başkanımız sesimizi duydu. Vakit geçirmeden asfalt çalışmaları başladı. Önceden bahçe yollarına araçla giremiyorduk. Özellikle kışın yolu su basıyordu ve çamur oluyordu. Sağ olsun anıl başkanımız ekibiyle birlikte yetişti, yollarımız yapılmaya başladı. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına başkanımız Anıl Yetişkin'e ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi. - AYDIN