Gölpazarı Belediyesi Yenileme Çalışmalarını Sosyal Medyada Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölpazarı Belediyesi Yenileme Çalışmalarını Sosyal Medyada Paylaştı

Gölpazarı Belediyesi Yenileme Çalışmalarını Sosyal Medyada Paylaştı

Gölpazarı Belediyesi, halısaha, sosyal tesisler ve Kavaklı Park'ta gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda alanlar eski halinden eser kalmadı.

26.03.2024 12:02  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı belediyesi yaptığı çalışmaları sosyal medyada "O eski halinden eser yok şimdi" yazısıyla paylaştı.

Gölpazarı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları devam ediyor. Gölpazarı'nda bulunan halısaha, sosyal tesisler ve Kavaklı Park'ta yenileme çalışmaları gerçekleşti. Bakımsız ve eskimiş görüntü yerini yeni ve pırıl pırıl bir görüntüye bıraktı. Gölpazarı Belediyesi çalışmaları sonucu yenilenen alanları sosyal medya hesabından paylaşarak, "O eski halinden eser yok şimdi" yazısını da üstüne not düştü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı Belediyesi Yenileme Çalışmalarını Sosyal Medyada Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:01 Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı Yarın 6. tur oylaması yapılacak Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
13:03 PKK’nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı PKK'nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı
12:50 Sonucu tahmin ediyorsunuzdur Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar Sonucu tahmin ediyorsunuzdur! Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 13:32:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gölpazarı Belediyesi Yenileme Çalışmalarını Sosyal Medyada Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement