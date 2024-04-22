Bilecik\'in Gölpazarı ilçesinde tarımsal çalışmalar değerlendirildi

Yerel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yapılan tarımsal çalışmalar değerlendirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti. Gölpazarı ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Tarımsal alanda devam eden ve uygulanacak olan projeler, kırsal kalkınma yatırımları ve bakanlığın desteklemeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl Müdürü Yoldaş ziyaret sonunda, Kaymakam Sözen'e yapmış oldukları ziyaretten ve Gölpazarı tarım ve hayvancılığına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK