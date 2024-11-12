Bilecik'in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, göreve başlamasının ardından il ziyaretini Valisi Şefik Aygöl'e yaptı.
Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Karabük Valiliği Kaymakam adaylığından Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Kılıç göreve başlamıştı. Kaymakam Kılıç göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, yeni görevinde Kaymakam Kılıç'a başarılar diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Gölpazarı Kaymakamı'ndan Vali'ye Ziyaret - Son Dakika
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