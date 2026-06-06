Gölpazarı'nda Dolu Zarar Tespiti Yapıldı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Dolu Zarar Tespiti Yapıldı

Gölpazarı\'nda Dolu Zarar Tespiti Yapıldı
06.06.2026 11:05
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Dolu sonrası Gölpazarı'nda tarım arazilerinde zarar tespiti yapılırken, üreticilere destek verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dolu yağışı sonrası sahada zarar tespiti yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışının ardından Bolatlı ve Derecikören köylerinde İlçe Müdürü Nurettin Kartal ve teknik personeller tarafından zarar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, dolu yağışından etkilenen bazı tarım arazilerinde ürün zararlarının oluştuğu belirlendi. Teknik ekipler tarafından üreticilere gerekli bilgilendirme yapılarak sahada teknik tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca doğal afetlere karşı tarımsal üretimin güvence altına alınması amacıyla tarım sigortalarının önemi vurgulanarak, üreticilere TARSİM kapsamında sunulan teminatlardan yararlanmaları yönünde hatırlatmalarda bulunuldu. Öte yandan, bölgede zarar tespit çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, "Dolu yağışından etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gerekli tespit çalışmalarını sahada sürdürüyor, üreticilerimize teknik destek sağlıyoruz. TARSİM gibi sigorta sistemlerinin önemi bu tür afetlerde bir kez daha ortaya çıkmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda Dolu Zarar Tespiti Yapıldı - Son Dakika

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