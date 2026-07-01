Gölpazarı\'nda MİHALFEST Coşkusu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'MİHALFEST' coşkusu yaşandı.

Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu tarafından düzenlenen 'MİHALFEST' etkinliği, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, oyunlar ve çeşitli aktiviteler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program boyunca öğrencilerin heyecanına ortak olan Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, etkinliği yakından takip ederek öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını ortaya koyan 'MİHALFEST', sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, katılımcıların keyifli anlar yaşadığı coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, "Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK