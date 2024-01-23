Gölyaka Müftülüğü\'nde Din Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Gölyaka ilçe Müftüsü Ahmet Demirel başkanlığında yapılan ve din görevlilerinin katıldığı toplantıda din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Gölyaka Müftülüğü 2024 yılı ocak ayı mutat toplantısı Müftülük Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Ahmet Demirel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe vaizi ve din görevlileri katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar değerlendirilip, gündemde ki konular görüşüldü. Din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. - DÜZCE