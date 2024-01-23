 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölyaka Müftülüğü'nde Din Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gölyaka Müftülüğü'nde Din Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Gölyaka ilçe Müftüsü Ahmet Demirel başkanlığında yapılan toplantıda din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Gölyaka Müftülüğü\'nde Din Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi
23.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:00
Abone Ol

DÜZCE(İHA) – Gölyaka ilçe Müftüsü Ahmet Demirel başkanlığında yapılan ve din görevlilerinin katıldığı toplantıda din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Gölyaka Müftülüğü 2024 yılı ocak ayı mutat toplantısı Müftülük Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Ahmet Demirel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe vaizi ve din görevlileri katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar değerlendirilip, gündemde ki konular görüşüldü. Din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Demirel, Gölyaka, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölyaka Müftülüğü'nde Din Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


23:35
İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

Son Dakika
23:35 İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gölyaka Müftülüğü'nde Din Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement