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Gömeç'te asker hayrı düzenlendi - Son Dakika

Gömeç'te asker hayrı düzenlendi

31.01.2022 12:15
Gömeç'te asker hayrı düzenlendi

Gömeç ilçesinde, Şubat celbinde askere gidecek gençler için asker hayrı düzenlendi.

Gömeç ilçesinde, Şubat celbinde askere gidecek gençler için asker hayrı düzenlendi. İlçeye bağlı kırsal Ulubeyler Mahallesinde 10 genç için düzenlenen asker hayrı, çok sayıda vatandaşı buluşturdu.

Gömeç'te 2022/1 tertip olarak silah altına alınması kararlaştırılan gençler için asker hayırları başladı. Ulubeyler Mahallesinde de Şubat celbinde silah altına alınacak 10 genç için düzenlenen hayırda da coşku yaşandı. Hayra katılan vatandaşlara yemek verilirken, vatandaşlar askere gidecek gençlerle birer birer vedalaştı. Ulubeyler Mahallesinde düzenlenen hayra AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, Meclis Üyesi Halil Eroğlu, Mahalle Başkanı Ramazan Yılmaz ve Eralp Efe ile Baski Şefi Hakan İşlek ile mahalle halkı katıldı. Gençlerle sohbet eden AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, "İlçemizde askere gidecek gençler için geleneksel Asker Hayırları yapılıyor. Bu gün de Ulubeyler'deki gençlerimizle bir araya geldik. Hepsine hayırlı teskereler diliyoruz" dedi - BALIKESİR

Gömeç'te asker hayrı düzenlendi
Gömeç'te asker hayrı düzenlendi

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Hisarcık, Silah, Gömeç, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gömeç'te asker hayrı düzenlendi - Son Dakika


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