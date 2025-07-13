Gönen\'de 100 Yaşına Basan Recep Ercan Kutlandı

Gönen'in Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Recep Ercan, 100 yaşına girdi. Hayatı boyunca çiftçilik yapan ve bir dönem de mahalle muhtarlığı görevinde bulunan Ercan için köyde anlamlı bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

3 çocuk babası olan Recep Ercan'ın 8 torunu ve 8 de torun çocuğu bulunuyor. Asırlık çınar, sağlıklı yaşamın sırrını "üzülmemek, doğal beslenmek ve yoğurt, ayran ile sebzeyi sofradan eksik etmemek" olarak açıklıyor.

Recep Ercan'ın ailesi ve komşuları tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında duygu dolu anlar yaşandı. - BALIKESİR