Gönen'in Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Recep Ercan, 100 yaşına girdi. Hayatı boyunca çiftçilik yapan ve bir dönem de mahalle muhtarlığı görevinde bulunan Ercan için köyde anlamlı bir doğum günü kutlaması düzenlendi.
3 çocuk babası olan Recep Ercan'ın 8 torunu ve 8 de torun çocuğu bulunuyor. Asırlık çınar, sağlıklı yaşamın sırrını "üzülmemek, doğal beslenmek ve yoğurt, ayran ile sebzeyi sofradan eksik etmemek" olarak açıklıyor.
Recep Ercan'ın ailesi ve komşuları tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında duygu dolu anlar yaşandı. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Gönen'de 100 Yaşına Basan Recep Ercan Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?