Gönen Ticaret Odasında İsmail Mutlu Başkan adayı - Son Dakika
Üye Girişi

Gönen Ticaret Odasında İsmail Mutlu Başkan adayı

18.04.2022 16:52
Gönen Ticaret Odasında İsmail Mutlu Başkan adayı

Sonbaharda yapılması beklenen Ticaret Odası seçimlerinde Gönen İş dünyasının 2 güçlü ismi aday oldu.

Sonbaharda yapılması beklenen Ticaret Odası seçimlerinde Gönen İş dünyasının 2 güçlü ismi aday oldu. Mutlular Grup Yönetim Kurulu 2. Başkanı İsmail Mutlu, Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlığına, Deri İşadamları Derneği ve Gönen Deri OSB Başkanı Yusuf Çetinkaya ise Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı. Mutlu ve Çetinkaya ortak yaptıkları açıklamada "Üyelerimiz ve Gönen'imize hizmet edebilmek için omuz omuza birlikte çalışacağız" dediler.

Ticaret Odasında seçim yarışı başladı. Gönen Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığına, Gönen iş dünyasının iki önemli ismi adaylığını açıkladı. Mutlular Grup Yönetim Kurulu 2. Başkanı İsmail Mutlu, Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Deri İşadamları ve Sanayiciler Derneği ile Gönen Deri Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yusuf Çetinkaya ise Ticaret Odası Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ekip ruhuyla çalışacaklarını dile getiren İsmail Mutlu ile Yusuf Çetinkaya, adaylıklarıyla ilgili "Üyelerimize, Gönen'imize hizmet etmek için birlikte yola çıktık. El ele omuz omuza birlikte çalışacağız. Hayırlı olsun" dediler. - BALIKESİR

Gönen Ticaret Odasında İsmail Mutlu Başkan adayı

YORUMLAR
500
Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsası

Yusuf Çetinkaya, İsmail Mutlu, Ticaret, Gönen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönen Ticaret Odasında İsmail Mutlu Başkan adayı - Son Dakika


Son Dakika
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gönen Ticaret Odasında İsmail Mutlu Başkan adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement