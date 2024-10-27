Gönül Bahçesi'nden Kış Yardımı

Yerel

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 13 sene önce bir araya gelen arkadaş grubunun oluşturduğu 'Gönül Bahçesi Platformu' her sene olduğu gibi bu senede iş insanlarının bağışlarıyla alınan kışlık kıyafetleri doğu illerinde eğitim gören yardıma muhtaç çocuklara ulaştırdı. İstanbul'da faaliyet gösteren iş insanlarının yardımlarını kendi elleriyle bölgedeki çocuklara ulaştırdığı organizasyona kurumlarda tam destek veriyor. Her sene toplanan bağışlarla mont, bot, kışlık çorap, eldiven ve atkı gibi kıyafetler alan grup, alınan kıyafetleri kendi elleriyle çocuklara ulaştırıyor.

Her sene belli bir bölge belirleyen grup bu senede sınır köylerini tercih etti. İstanbul'dan yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki köy okullarındaki çocuklara yardım ulaştıran grup, yardım dağıtımının yanı sıra çocukların psikolojik rahatlamalarını sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde düzenliyor. Çocuklarla oyun oynayan iş insanları onlara geleceğe dair plan ve meslek hayatıyla alakalı anlatımlarda da bulunuyor.

Dağıtımlarını sonlandıran 'Gönül Bahçesi Platformu' önümüzdeki sene için hazırlıklarına başladı. - İSTANBUL