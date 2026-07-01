Vali eşi koruyucu aile çalıştayına katıldı - Son Dakika
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Vali eşi koruyucu aile çalıştayına katıldı

Vali eşi koruyucu aile çalıştayına katıldı
01.07.2026 10:50
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Emine Erdoğan himayesinde düzenlenen 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'na katıldı. Bakan Göktaş, 11 bin 22 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, gönül elçilerine teşekkür ederek, projenin önemini vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştay açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2012 yılında, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan, sınırlarımızı aşan ve dünyaya örnek olan Gönül Elçileri Projesi, ülkemizin dört bir yanında güçlü bir harekete dönüştü. Bugün 11 bin 22 çocuğumuz, 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Bu iyilik seferberliğini büyüten herkese teşekkür ediyor, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Kalpten kalbe bir yol vardır, gözle görünmez sırdır"

Kapanış programında konuşan Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek, bu anlamlı günün kalbinde ne kadar ayrı bir yeri olduğunu her fırsatta dile getirdiğini söyledi. Gönül Elçileri Projesi'ni 2012'de başlatarak, "Kalpten kalbe bir yol vardır, gözle görünmez sırdır" denilen manevi bir yola çıktıklarını belirten Erdoğan, 14 yıldır koruyucu ailelerle yürüdükleri bu kutlu yolda, her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrettiklerini ifade etti. Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne ve babalar gördüklerini anlatan Erdoğan, bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin, yiğit anne ve babalara dönüşmesine şahit olduklarını söyledi. Onların yüce gönüllerine gerçekten hayran kaldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, bu vesileyle koruyucu aile hizmetlerinin gelişmesi, yaygınlaşması ve daha fazla çocuğa ulaşması için büyük bir özveriyle çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti. Erdoğan ayrıca, koruyucu ailelik konusunda toplumsal farkındalığın artmasına sağladıkları katkılardan dolayı vali eşlerine teşekkür ederek örnek çalışmalardan dolayı tebriklerini iletti.

Eskişehir Valisi Yılmaz'ın eşi de programda yer aldı

Doç. Dr. Şenay Yılmaz, program süresince diğer vali eşleriyle birlikte koruyucu ailelerle yakından ilgilendi, çocuklarla sohbet ederek onların sevincine ortak oldu. Eskişehir'de yürütülen koruyucu aile çalışmalarına ilişkin deneyim paylaşımında bulunan Doç. Dr. Yılmaz, aile olmanın yalnızca biyolojik bağlarla sınırlı olmadığını; sevgi ve sorumlulukla kurulan her yuvanın bir umut ışığı taşıdığını vurguladı. Yılmaz, Eskişehir'de koruyucu aile sayısının artırılması yönünde yürütülen çalışmalara verdikleri önemin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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