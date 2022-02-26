Gönüllü gençler yaşlıların evini temizledi - Son Dakika
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Gönüllü gençler yaşlıların evini temizledi

26.02.2022 00:57
Gönüllü gençler yaşlıların evini temizledi

Kırıkkale'de gönüllü gençler, yaşlıların evlerini temizleyip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırıkkale'de gönüllü gençler, yaşlıların evlerini temizleyip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri yardıma muhtaç vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Yaşlılarımızın çoğunluk olarak bizden beklentisi saygı ilgi ve hatırlanmak. Biz de onları düzenli olarak hatırlayarak, gönüllü gençlerimiz ile ziyaret ediyoruz. Hem ihtiyaçlarını giderip hem de dualarını alıyoruz" dedi. - KIRIKKALE

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Kırıkkale, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönüllü gençler yaşlıların evini temizledi - Son Dakika


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