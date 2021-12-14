Gönüllülerden kırsal kesimde yaşayan çocuklara mont ve bot yardımı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, kırsal kesimde yaşayan çocuklara bot ve mont yardımı yaptılar.

Afşin ilçesi Dağlıca bölgesinde yaşayan çocuklara hayırseverlerin destekleriyle alınan mont ve botların dağıtımı için program düzenlendi.

Amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllülerden Nazlı Elmas, "İyilik kazanacak diyerek çıktığımız bu yolda bot ve mont dağıtımı yaparak çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bir hafta öncesinden çocuklarımız için hazırlıklarımızı yaptık ve çocukları kendi ellerimizle giydirdik. Çok mutlu oldular, tabii ki onların mutlulukları ile bizlerde çok mutlu olduk. Çocuklarımızın mutlu olmasına vesile olan hayırseverlere ve gönüllü arkadaşlara teşekkür ederim. Bizler de iyiliğin kazanması için böyle güzelliklere devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ