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Görele Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 27 çocuk sünnet edildi.

İlçenin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sünnet şölenine Belediye Başkanı Hasbi Dede, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uygar Dural, CHP Görele İlçe Başkanı Nurettin Ertan Çakır, Belediye Meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Şehitlik Cami imam hatibi Şenol Yılmaz'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende konuşma yapan Belediye Başkanı Hasbi Dede, "Belediye olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik ve bugün 18. çisini düzenliyoruz. Bugün güzel ve çok özel günlerden bir tanesindeyiz. Çünkü 27 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını attılar. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnşallah vatanına milletine hayırlı evlatlar olurlar" dedi. - GİRESUN