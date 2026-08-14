Görele\'de Sel Faciası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'un Görele ilçesinde taşan Zıva Deresi'nin sularına kapılarak yaşamını yitiren Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, Hamzalı köyünde yan yana toprağa verildi.

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Zekiye Kırca (55) ile kızları Burçin Kırca (31) ve Burcu Kırca (26) için Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Mustafa Koç, Kırca ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

12 Ağustos'ta Hamzalı köyünde piknik yapan Kırca ailesi, Zıva Deresi'nin şiddetli yağış sonrası aniden yükselmesiyle sel sularına kapıldı. Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin hayatını kaybederken, Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtuldu. AFAD, jandarma, JAK, DSİ, sağlık ekipleri ve gönüllülerin katıldığı aramalarda Burçin'in cansız bedeni aynı gün 16.52'de, Burcu'nun bedeni ise 19.20'de bulundu. Gece boyunca süren çalışmaların ardından Zekiye Kırca'nın cansız bedenine de ertesi sabah ulaşıldı.