Görele'de Sel Faciası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görele'de Sel Faciası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Görele\'de Sel Faciası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zıva Deresi'nde sel sularına kapılan Zekiye Kırca ve kızları gömüldü. Törene kalabalık katılım oldu.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'un Görele ilçesinde taşan Zıva Deresi'nin sularına kapılarak yaşamını yitiren Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, Hamzalı köyünde yan yana toprağa verildi.

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Zekiye Kırca (55) ile kızları Burçin Kırca (31) ve Burcu Kırca (26) için Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Mustafa Koç, Kırca ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

12 Ağustos'ta Hamzalı köyünde piknik yapan Kırca ailesi, Zıva Deresi'nin şiddetli yağış sonrası aniden yükselmesiyle sel sularına kapıldı. Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin hayatını kaybederken, Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtuldu. AFAD, jandarma, JAK, DSİ, sağlık ekipleri ve gönüllülerin katıldığı aramalarda Burçin'in cansız bedeni aynı gün 16.52'de, Burcu'nun bedeni ise 19.20'de bulundu. Gece boyunca süren çalışmaların ardından Zekiye Kırca'nın cansız bedenine de ertesi sabah ulaşıldı.

Kaynak: ANKA

Doğal Afet, Acil Durum, Kırca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görele'de Sel Faciası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:51
Ve Trabzonspor’da Salah kararı verildi Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
15:45
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 16:00:43. #7.12#
SON DAKİKA: Görele'de Sel Faciası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.