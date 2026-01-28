Bulduğu altın bilekliği polise teslim eden temizlik görevlisine belediye başkanından ödül - Son Dakika
Bulduğu altın bilekliği polise teslim eden temizlik görevlisine belediye başkanından ödül

28.01.2026 16:42  Güncelleme: 16:46
Giresun'un Görele ilçesinde temizlik görevlisi Samet Keskin, bulduğu altın bilekliği polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Dürüstlüğü ve sorumluluğuyla takdir toplayan Keskin, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Giresun'un Görele ilçesinde temizlik görevlisi, görev sırasında bulduğu altın bilekliği sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti. Örnek davranışıyla takdir toplayan görevli, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından ödüllendirildi.

Görele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Samet Keskin, rutin çevre temizliği sırasında yerde altın bir bileklik buldu. Durumu vakit kaybetmeden polise bildiren Keskin, bilekliği tutanakla sahibine ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Dürüst davranışıyla dikkat çeken Keskin, helal kazancın ve doğruluğun önemine vurgu yaparak, bir vatandaş olarak sorumluluğunu yerine getirmenin huzurunu yaşadığını ifade etti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Keskin'i makamında ağırlayarak, örnek davranışından dolayı kendisini tebrik etti. Dede, "Personelimiz Samet Keskin'in sergilediği bu erdemli tutum bizleri gururlandırdı. Maddi değerinden çok daha kıymetli olan şey, ortaya konan dürüstlük anlayışıdır. Bu davranışın toplumumuz için güzel bir örnek olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Dede, dürüstlüğü ve belediyeyi en iyi şekilde temsil eden tutumu nedeniyle Keskin'e teşekkür ederek, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Giresun, Görele

