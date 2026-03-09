Görevden Alınan Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir: "Bayramdan Sonra Seçilmiş Belediye Eş Başkanlarının Göreve Dönmesini Bekliyoruz"

İshak Kara

(VAN) - Bahçesaray Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan DEM Partili Ayvaz Hazir, "bayramdan sonra seçilmiş belediye eş başkanlarının göreve dönmesini beklediklerini" bildirdi.

"PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Ekim 2024'te görevden uzaklaştırılan ve bu işleme karşı yargı yoluna başvuran Hazir, avukatıyla birlikte ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı."

Hakkındaki davaların hukuki değil, siyasi olduğununu ifade eden Hazir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız net" şeklindeki sözlerini anımsattı.

"Biz hala güzel şeylerin, iyi şeylerin olabileceğini bekliyoruz, düşünüyoruz" diyen Hazir, belediye başkanlığının kazandıkları bir hak olduğunu belirtti."

Hazir, "Bunu hukuk da aslında tescilledi. Siyasi olduğu için bayramdan sonra yapılacak düzenleme ile birlikte bütün kayyum yasasının artık lağvedilmesi ve seçilmiş belediye eş başkanlarının göreve dönmesini bekliyoruz" dedi.

"Hukuksuzluk hukuksuzluk ile giderilemez"

Hazir'in avukatı Necdet Ceyhan da müvekkilinin "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldığını hatırlattı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" maddesinin iptaline karar verdiğini anlatan Ceyhan, bu karar üzerine müvekkilinin istinaf mahkemesinde beraat ettiğini aktardı.

Müvekkilinin görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyım atanmasının nedeninin bu davada yerel mahkemece verilen karar olduğunu ifade eden Ceyhan, beraat kararı üzerine Van Valiliği ve İçişleri Bakanlığına başvurular yaptığını, bakanlıktan başvurusuna yanıt verilmediğini, Valilik tarafından verilen cevapta ise müvekkili hakkındaki bir başka dosyanın devam ettiğini bildirdiklerini aktardı.

Ceyhan, şunları kaydetti:

"29 Kasım'da Ayvaz başkanımızın görevden uzaklaştırıldığı kararı verildi. Bu sefer İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali davasını açtık. Van 5. İdare Mahkemesi davamızı reddetti. Bu kararı yine Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdık. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi bu kararımızın kabulüne karar verdi. Yani karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yani şu an Ayvaz Başkanımızın dosyasıyla alakalı veya Ayvaz Başkanımızın görevi ile alakalı hiçbir işlem kalmamıştır."

Ceyhan, kararın 30 gün içinde uygulanması gerektiğini ifade ederek, "19 Şubat'ta 30 günlük süre bittiğinde Ayvaz Başkanımızın derhal göreve iadesi gerektiğini söyledik. Ancak İçişleri Bakanlığı buna ilişkin herhangi bir işlem yapmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı avukatları 30 gün içerisinde bunu Danıştay'a götürdü. Danıştay da yürütme durdurma talebiyle davalarını kabul etti. Yani şu an yürütme durdurulmuş. Biz de yani bu hukuksuzluğun derhal giderilmesini talep ediyoruz. Yani normalde biz hukuki anlamda hukukçular olarak yani zaten daha önce verilmiş olan kararlar hukuka aykırıydı. Bu bölge adliye mahkeme kararıyla da tescillendi.

Verilmiş kararın derhal uygulanması gerekir. Bunun başka bir yolu yok. Bunu net olarak söyleyeyim. Danıştay'da da biz yine olumlu karar bekliyoruz. Her ne kadar yürütme durdurma talebini kabul etmişse de biz yine olumlu karar bekliyoruz. Çünkü Anayasa 127'ye 4 açık, yani hukuksuzluk hukuksuzluk ile giderilemez."