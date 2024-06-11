Görme Engelli Çift, Azimleriyle Örnek Oluyor

Yerel

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çalışan yüzde 100 görme engelli Doğan Yurt ile yüzde 50 görme engelli eşi Zehra Yurt, yaşam azmi ile örnek oluyor. Köyde yaşayan çift, birlikte tarlada çalışıyor, koyun sağıyor, dağda hayvan otlatıyor.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kahyalı köyünde yaşayan yüzde 100 görme engelli Doğan Yurt ve yüzde 50 görme engelli Zehra Yurt çiftinin azimleri ile engelleri aştıkları yaşamları görenleri hayrete düşürüyor. Yaşadıkları köyde hayvancılıkla uğraşan çift, birlikte tüm işleri yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Köyde tarlada çalışan çift, birlikte koyunlarını sağıyor, dağda hayvanlarını otlatıyor. Yüzde yüz görme engelli Doğan Yurt ise görmeden bindiği biçerdöveri kullanıp tamir ediyor. Müziğe de merakı olan Yurt, hayvanlarının başında saz çalarak vakit geçiriyor. Birbirlerinin eksiklerini tamamlayan Yurt çifti, yaptıkları peynirleri satarak yaşamlarını idame ettiriyor.

"Eşimle ikimiz görme engelli olsak da bunların üstesinden gelebiliyoruz"

Görme engeli olmalarına rağmen zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Doğan Yurt, "Yüzde 100 görme engelliyim, hiç görmüyorum. Eşimle birlikte hayvancılık yapıyoruz. Eşimde yüzde 50 görme engelli. Herkes görmediğimiz halde nasıl bunları yaptığımıza şaşırıyor. Eşimle ikimiz birbirimize destek oluyoruz. Sabah hayvanlarımızı otlatıyoruz, sütlerini sağıyoruz. Ayrıca biçerdöver kullanıp tamir ediyorum, saz çalabiliyorum. Eşimle ikimiz görme engelli olsak da bunların üstesinden gelebiliyoruz" diye konuştu.

"Hayvanlardan elde ettiğimiz peynirleri satıyoruz"

Gündelik işlerini severek yaptığını söyleyen Zehra Yurt ise, "Eşim yüzde 100, ben ise yüzde 50 görme engelliyim. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Eşimle sabah hayvanlarımızı otlatıyoruz ve daha sonra beraber sağıyoruz. Hayvanlardan elde ettiğimiz peynirleri satıyoruz. Zor olsa da bu işi seviyoruz" dedi. - ÇANKIRI