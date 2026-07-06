Kahramanmaraş\'ta sevgi engel tanımadı: Görme engelli iki öğretmen dünyaevine girdi

Kahramanmaraş'ta doğuştan görme engelli iki öğretmen, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın kıydığı nikahta duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Temirci ile Osmaniye'de Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Bahadır Bikirli, düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın kıydığı nikahta çiftin aileleri, yakınları ve davetliler de bu mutlu güne tanıklık etti. Duygusal anların yaşandığı törende çiftin mutluluğu davetlilerin alkışlarıyla paylaşıldı.

Nikahın ardından açıklama yapan Başkan Hanifi Toptaş, sevginin hiçbir engel tanımadığını belirterek, "Hayatlarını sevgiyle birleştiren kıymetli görme engelli kardeşlerimiz Zeynep Temirci ve Bahadır Bikirli'nin en özel anlarına şahitlik ederek nikahlarını kıymanın mutluluğunu yaşadık. Sevginin hiçbir engel tanımadığını bir kez daha gösteren bu güzel birlikteliğin ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Rabbim muhabbetlerini daim, yuvalarını bereketli eylesin. Allah mesut etsin" dedi.

Gece boyunca süren düğünde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. - KAHRAMANMARAŞ