Kayseri Artistik Kuaförler Derneği, görme engelli öğrencilere saç kesimi yaptı - Son Dakika
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Kayseri Artistik Kuaförler Derneği, görme engelli öğrencilere saç kesimi yaptı

Kayseri Artistik Kuaförler Derneği, görme engelli öğrencilere saç kesimi yaptı

Kayseri Artistik Kuaförler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelli 45 öğrencinin saçı kesildi. Öğrenciler keyifli vakit geçirirken, dernek başkanı gönüllere dokunmak istediklerini belirtti. Etkinlikte 23 kız ve 22 erkek öğrencinin saç kesimi, fön ve düzeltme işlemi yapıldı. Okul müdürü ise uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek, derneğe teşekkür etti.

20.02.2024 14:13
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Kayseri Artistik Kuaförler Derneği tarafından yapılan etkinlikte, görme engelli 45 öğrencinin saçı kesimi yapıldı. Saç kesimi sırasında öğrenciler keyifli vakit geçirirken, Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Murat Duman, "Gönüllerine dokunmak istedik" dedi.

Kayseri Artistik Kuaförler Derneği tarafından 7. Kez yapılan saç kesimi faaliyeti, bu kez görme engelli öğrenciler için gerçekleştirildi. Emel Tarman Görme Engelli İlkokulu'nda düzenlenen faaliyette 23 kız ve 22 erkek öğrencinin saç kesimin, fön ve düzeltme işlemi yapıldı. İşlemler sırasında öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Artistik Kuaförler Derneği olarak gönüllere dokunmak istediklerini söyleyen Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Murat Duman, "Burada görme engelli kardeşlerimizin saçlarını kesmeye geldik. Onların yanlarında olmak istedik. Gönüllerine dokunmak istedik. Burada meslektaşlarım seferber oldu. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler sosyal sorumluluk projesi adı altında tüm yaşlılarımızın, özel çocuklarımızın, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu yaptığımız 7. etkinliğimiz. Yani 7 kez kurslara, okullara gittik. Sürekli gitmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Okul Müdürü Tuncay Demir de, yapılan uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Kayseri Artistik Kuaförler Derneğimiz, okulumuz öğretmenlerinden Kevser Hanıma ulaşarak, okulda bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istediklerini bizlere ilettiler. Bizde bu projenin çok güzel bir proje olduğunu düşünerek, okulumuzda bu faaliyeti gerçekleştirmelerine izin verdik ve derneğimizi okulumuza davet ettik. Okulumuzda toplam 50 öğrencimiz var. Bugün 45 tane okulumuza devam eden öğrencimiz var. 45 öğrenciden 23 kız, 22'de erkek öğrenciye saç kesimi, düzeltme, toparlama ve fön çekme gibi çalışmalar yaparak, derneğimiz okulumuzda çok güzel bir uygulama yaptı. Çok güzel bir uygulamaydı. Çocuklar kendilerine ilgi ve özen gösterilmesinden çok büyük mutluluk duydular ve büyük bir haz yaşadılar. Bu noktada emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Artistik Kuaförler Derneği, görme engelli öğrencilere saç kesimi yaptı - Son Dakika

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