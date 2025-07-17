Görme Engelli Süreyya Söylemez\'in Kimlik Yenileme Sorunu Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çözüldü

Hatay'da yaşayan görme engelli Süreyya Söylemez'i kimlik yenilemeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri götürdü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşlara yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki görme engelli Süreyya Söylemez, kimlik yenileme için HBB Alo 153 Beyaz Masa'yı arayarak talebini bildirdi. Söylemez'in talebi üzerine HBB Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı "Yerinde Çözüm Birimi" ekipleri, harekete geçerek Söylemez'in evine gittiler. Görme engelli Söylemez'in evine giden 'Yerinde Çözüm' ekibi, Söylemez'in kimlik kartı değişikliği sebebiyle fotoğraf çektirmek ve nüfus müdürlüğünde randevu alma işlemleri yapılarak görme engelli vatandaşın sorunlarını çözdü.

Kimlik yenileme sorununun çözüldüğünü için teşekkür eden görme engelli Süreyya Söylemez, Her türlü sorunlarını hızlı bir şekilde çözüm bulan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk'e ve Büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.

Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Yerinde Çözüm Birimi ekiplerinin il genelinde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sahada çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - HATAY