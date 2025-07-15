Görme Engelliler Derneği\'nden Destek Çağrısı

Eskişehir'de faaliyet gösteren Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Başkanı Selahattin Oktay, üyeleri için kamu ve yerel yöneticilerden destek istediklerini belirtti.

Görme engelli vatandaşların yaşadığı sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selahattin Oktay, dernek olarak üyelerine Ramazan ayında yemek ve okul için malzeme yardımı yaptıklarını, ama kamu kurumlarından destek almadıklarını söyledi. Derneğin üyelerine manevi destekler sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Oktay, görme engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları baston ve tekerlekli sandalye gibi malzemeler için kamu kurumlarından destek istediklerini belirtti. Oktay, şehir genelindeki sarı kabartmaların ise daha yaygın hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Üyelerimizin engelli bastonuna çok ihtiyaçları olduğunu söyledik"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GÖRSEM Başkanı Oktay, "Yetkililere üyelerimizin engelli bastonuna çok ihtiyaçları olduğunu söylememize rağmen dağıtılmadı. Yalnızca tekerlekli sandalye desteği sağladıklarını söylediler. Sarı kabartmaların yollarda olmamasından dolayı üyelerimiz bastona ihtiyaç duyuyor. Kaldı ki maliyetlerine baktığımızda tekerlekli sandalye 5 bin, baston ise 500 TL olduğundan daha uygun olduğunu görebiliyoruz" dedi.

"Sarı kabartmalar yok, engelli vatandaşlar yönlerini bulamıyor"

Görme engellilerin bisiklet yollarında da sıkıntı yaşadığını vurgulayan Oktay, "Sarı kabartmaların yapılması için belediyeye yazılı talepte bulunduk ama henüz dönüş alamadık. Görme engelli bireylerin tramvaydan indiklerinde ilk gelecekleri yer burası ama sarı kabartmalar olmadığından dolayı yönlerini bulamıyorlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR