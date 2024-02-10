Görme engellilere yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğü hatırlatıldı

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Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğüne sahip olduklarını hatırlatarak, tüm sürücüleri duyarlı olmaya davet etti.

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesi ve sosyalleşebilmesine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, yaya geçitlerinde görme engelli bireylerin geçiş üstünlüğü olduğuna dikkat çekti. Sürücülere duyarlılık çağrısında bulunan Başkan Özen; "Görme engelli İnsanların, trafikte karşıdan karşıya geçebilmek için bastonlarını havaya kaldırdığında yüzde 100 geçiş üstünlüğüne sahip olduklarını, yayalara yeşil ışık yanmasa bile karşıdan gelen araçların durması gerektiğini biliyor muydunuz? Lütfen bu konuda duyarlı olalım" dedi. - AYDIN