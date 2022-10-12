Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş , 21. Dönem MHP Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz , Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar , kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Gözgeç ailesinin acı günü - Son Dakika

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