Göztepe 101. Yılını Coşkuyla Kutladı

(İZMİR) – İzmir'in Süper Lig'deki köklü kulübü Göztepe'nin 101'inci yılı kutlamaları Göztepe ve Güzelyalı sahilde başladı. Sahil hattı boyunca bir araya gelen taraftarlar sloganlar ve marşlarla kutlamalar yaptı. Taraftarlardan Ersan Çelik coşkusunu "İnsanlar çocuklarıyla, ailecek gelmişler. Göztepe'nin senelik bayramı gibi" şeklinde dile getirdi.

Süper Lig'de oynayan ve temelleri 14 Haziran 1925'te atılan İzmir'in Göztepe Kulübü, 101'inci yaş gününü kutluyor. "Göz-Göz" taraftarları Göztepe ve Güzelyalı sahili boyunda bir araya gelerek meşaleler ve sloganlarla kutlamalara başladı. 7'den 70'e sahile gelen taraftarlar, coşku ve gururla takımlarına destek verdi. Kutlamalar kapsamında Göztepeliler binlerce meşale yaktı.

Sevinçlerini dile getiren taraftarlardan Sevilay Batmaz, "Ben geçen sene de buradaydım. Bu sene de severek, koşarak çoluk çocuk, ailecek geldik. Göztepe'mizin bu atmosferinden çok mutluyuz. Gençleri böyle görmek, herkesin bir arada, ailelerin burada olması çok güzel. Kutlamalara devam edeceğiz" dedi.

ÇELİK: "GELENEK HALİNE GELDİ"

Taraftarlardan Ersan Çelik "Göztepelilik ruhu"na vurgu yaparak, "Bu tribünün eskilerindenim. Doğum gününü, Göztepe'nin kuruluş yıl dönümünün kutlanmasını Türkiye'de ilk çıkaran taraftar biziz. Bu bir gelenek haline geldi. Bu işin biraz daha büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Burada herkes iç içe, çok memnunuz. Herkesin Göztepeli olmasına gerek yok. İsteyen herkes gelebilir. Göztepe'nin bir bayramı bu da. Gurur duyuyorum. İnsanlar çocuklarıyla, ailecek gelmişler. Göztepe'nin senelik bayramı gibi" diye konuştu.

ÇELİMLİ: "GURURLUYUM"

Kutlamalara kızıyla gelen Cem Doğuran Çelimli, "Heyecanlıyız, takımımızı seviyoruz. 4,5 yaşındaki kızımı da alıştırıyoruz. Ailecek geliyoruz buraya. Çekirdekten Göztepeli. Benim 25 seneyi geçti, gururluyum. Çocuğumla burada olmak da çok farklı bir duydu" ifadelerini kullandı.