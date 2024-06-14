GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Kurban Bayramı'nı kutladı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kurban Bayramı'nın tüm dünyada savaşların son bulması, barışa ve huzura vesile olması temennisinde bulunarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların ortak duyguların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, mesajında, "Bayramın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ayrılıkların ve küskünlüklerin aradan kalktığı bu özel günler, bereketi ve muhtevasıyla önemli fırsatlar sunuyor. Bu manevi atmosferde sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğimizi zirveye taşıyabilir, zorda olan kardeşlerimize el uzatarak yüzlerinin gülmesini sağlayabilir, büyüklerimizi ziyaret ederek gönüllerini alabiliriz" dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu zorluklara işaret eden ve bayram günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, "Maalesef devam eden savaşlar ve şahit olduğumuz insani dramlar hepimizi derinden yaralıyor. Savaşların ve kaosların devam ettiği bir dünyada artık tüm insanlık ortak değerlerde buluşmak ve insan hakları çerçevesinde umut olmak ve yaşatmak için mücadele vermek zorundadır. Toplum olarak bize düşen de bu yaşananlardan ders çıkarmak, kardeşlerimizin yanında olmak ve birbirimize sımsıkı sarılmaktır" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, "Mübarek Kurban Bayramının tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diliyor, hemşerilerimin, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, huzur ve esenlikler temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP