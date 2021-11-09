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GSO Başkanı Ünverdi: "Atatürk'ün bıraktığı değerler yol göstericimizdir" - Son Dakika

GSO Başkanı Ünverdi: "Atatürk'ün bıraktığı değerler yol göstericimizdir"

09.11.2021 11:15
GSO Başkanı Ünverdi:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mustafa Kemal Atatürk'ü yayımladığı yazılı mesajla andı. Büyük Önder Atatürk'ün yaşamı boyunca verdiği mücadele, bıraktığı değerler ve örnek yaşamının sonraki kuşaklara aktarılması gereken en büyük sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Ünverdi, mesajında, "Milli mücadele ile aziz milletimizin küllerinden yeniden doğuşuna önderlik eden ve gösterdiği yüksek irade ile tam bağımsız Türkiye'yi milletimize armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, yaşamak ve yaşatmak en büyük görevimizdir. Bizlere bıraktığı değerler nesilden nesile en büyük emanetimiz ve yol göstericimizdir. Atamızın izinde yürümeye devam edecek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla çalışarak ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 83 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

GSO Başkanı Ünverdi: Atatürk'ün bıraktığı değerler yol göstericimizdir

Gaziantep Sanayi Odası, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GSO Başkanı Ünverdi: 'Atatürk'ün bıraktığı değerler yol göstericimizdir' - Son Dakika


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