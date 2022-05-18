GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı - Son Dakika
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GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

18.05.2022 17:02
GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'da başlatılan şanlı direnişin kurtuluş mücadelesinin ilk adımını oluşturduğunu kaydeden GTB Başkanları, yayımladıkları mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak işgal kuvvetlerine karşı başlattığı kurtuluş mücadelesi, aziz milletimizin istiklal yolunda attığı ilk adım ve yaktığı ilk meşaledir. Tüm Anadolu'yu baştan aşağı saran bu sonsuz hürriyet inancı milletimizin 7'den 70'e tek yürek olmasını ve bu uğurda sarsılmaz bir irade ortaya koymasını sağlamıştır. 19 Mayıs 1919 aynı zamanda zulme boyun eğmeyen, kaderini kimseye teslim etmeyen, asil bir milletin hürriyete ve demokrasiye uzanan kutlu yolculuğunun da tarihi miladıdır. Yolumuzu aydınlatan, kaderimizi değiştiren, bu onurlu ve kararlı duruş, milli mücadele yıllarının tarihe altın harflerle nakşedilen destansı zaferlerinin de ilham kaynağı olmuştur. Kurtuluş savaşı sırasında milletimizin gösterdiği birlikte yaşama azmi, milli şuur, ortak değerler ve amaçlar etrafında kenetlenme iradesi, gösterilen emsalsiz fedakarlıklar Türkiye Cumhuriyeti gibi eşsiz bir eserin kapılarının ebediyen bizlere açılmasını sağlamıştır. Cumhuriyetimizim Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilen bu emaneti korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Güçlü bir geleceğin inşası yükselen yeni nesillerden geçmektedir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin en büyük zenginliği ve yegane temel gücü gençlerimizdir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi araştıran, üreten, sorgulayan, gelişime ve yeniklere açık, eğitimli, milli ve manevi değerlerine saygılı fertler olarak yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacaktır. Kahraman ecdadımızın azim, inanç ve kararlılıkla 103 yıl önce Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi o dönemde istiklal mücadelemize ışık tuttuğu gibi şimdide büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize yön vermekte. Bu hedeflerimize genç nesillerimizle birlikte kurutuluş savaşındaki yılmaz ruh ve inançla hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu vesileyle, bu özel ve anlamlı günü geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verdi - GAZİANTEP

GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı - Son Dakika


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