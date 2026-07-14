GTB Başkanları: 15 Temmuz bağımsızlık mücadelesidir - Son Dakika
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GTB Başkanları: 15 Temmuz bağımsızlık mücadelesidir

GTB Başkanları: 15 Temmuz bağımsızlık mücadelesidir
14.07.2026 12:20
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GTB Başkanları, 15 Temmuz'un 10. yılında yayımladıkları mesajda, milletin darbe girişimine karşı kararlı duruşunu demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık mücadelesi olarak nitelendirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yayımladıkları mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin ortaya koyduğu kararlı duruşun, Türkiye'nin demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık ve milli irade mücadelesi olduğunu ifade ettiler.

15 Temmuz'un, milletimizin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan GTB Başkanları, "15 Temmuz 2016 gecesi; yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği değil, aynı zamanda milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aradan geçen on yıla rağmen o gece sergilenen cesaret, fedakarlık ve milli dayanışma ruhu, hafızalarımızdaki yerini ve anlamını ilk günkü canlılığıyla korumaktadır. FETÖ terör örgütünün devletimizi, demokrasimizi ve milli iradeyi hedef alan hain darbe girişimi; aziz milletimizin kararlı duruşu, güvenlik güçlerimizin fedakarlığı ve devletimizin güçlü iradesi sayesinde bertaraf edilmiş, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağı tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir.

Milletimiz, o karanlık gecede hiçbir ayrım gözetmeden tek yürek olmuş; bayrağını, vatanını ve geleceğini korumak adına büyük bir kararlılıkla hareket etmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ortaya konulan bu tarihi duruş, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatı olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır.

15 Temmuz'da verilen mücadele, sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değil; aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının da en güçlü ifadesidir. O gece yazılan destan, ortak değerler etrafında kenetlenen milletimizin, her türlü tehdidi aşabilecek irade ve güce sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk; 15 Temmuz'da ortaya konulan milli birlik ruhunu yaşatmak, demokrasimizi daha da güçlendirmek, devletimizin bekasına ve ülkemizin geleceğine aynı kararlılıkla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretmeye, çalışmaya ve değer oluşturmaya devam etmektir. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GTB Başkanları: 15 Temmuz bağımsızlık mücadelesidir - Son Dakika

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