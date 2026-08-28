GTB\'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık iradesini tarihe mühürleyen ve Cumhuriyet'e giden yolu açan en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin bir zafere ulaşmasının, tarih boyunca bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan bir milletin, vatanına ve istiklaline hangi şartlar altında olursa olsun sahip çıkacağının bütün dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Büyük Zafer'in, askeri başarısının ötesinde taşıdığı tarihsel anlamla bugün de milletin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Tiryakioğlu ve Akıncı, mesajlarında, "30 Ağustos 1922; milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, vatanı ve geleceği söz konusu olduğunda bütün imkansızlıkları aşabilecek iradeye sahip olduğunu tarihe kaydettiği büyük bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yürütülen Büyük Taarruz ve Dumlupınar'da kazanılan kesin zafer, yıllar süren Milli Mücadele'nin en önemli safhalarından birini oluşturmuş ve Cumhuriyet'e uzanan yolun önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmıştır. Bu büyük başarının ardında yalnızca güçlü bir askeri strateji değil; Anadolu'nun dört bir yanında aynı amaç etrafında birleşen asil bir milletin inancı, fedakarlığı ve bağımsız yaşama kararlılığı bulunmaktadır. Cephede mücadele eden Mehmetçiğimizden ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için elindeki imkanları seferber eden Anadolu insanına kadar milletimizin her ferdi, Büyük Zafer'in kazanılmasında eşsiz bir iradenin parçası olmuştur. Bu nedenle 30 Ağustos, tarihimizin yalnızca gururla hatırladığımız bir günü değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğin, ortak hedefler etrafında kenetlenmenin ve hiçbir güçlük karşısında umudunu kaybetmemenin bir millete neler kazandırabileceğini gösteren çok kıymetli bir mirastır. Aradan geçen 104 yıla rağmen Büyük Zafer'in taşıdığı anlam ve verdiği mesaj bugün de aynı güçle yaşamaktadır. Bizlere düşen görev, geçmişten devraldığımız bu büyük mirası yalnızca anmak değil, onun temsil ettiği değerleri geleceğe taşımaktır. Bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi korumanın yanı sıra ülkemizin ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmak; daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için üretmek ve çalışmak da bu tarihsel sorumluluğun önemli bir parçasıdır. Milletlerin geleceği, geçmişlerinden aldıkları güçle şekillenir. Büyük Zafer'i kazanan irade, en zor şartlarda dahi umutsuzluğa yer olmadığını göstermiş; birlik içerisinde hareket eden bir milletin önünde hiçbir engelin kalıcı olamayacağını ortaya koymuştur. Bugün ülkemizin geleceğine güvenle bakarken sahip olduğumuz en büyük güçlerden biri de tarihimizin bizlere bıraktığı bu mücadele ruhu ve ortak iradedir. 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde en önemli görev, bağımsızlığımızın hangi fedakarlıklarla kazanıldığını unutmadan Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak; birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek ülkemizi geleceğin dünyasında daha güçlü bir konuma taşımaktır. Üreten, gelişen ve geleceğine güvenle yürüyen bir Türkiye için ortaya konulan her çabayı, geçmişten geleceğe uzanan bu büyük sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.