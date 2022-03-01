Gül: "Bosna Hersek her zaman bağımsız bir ülke olarak kalacak" - Son Dakika
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Gül: "Bosna Hersek her zaman bağımsız bir ülke olarak kalacak"

01.03.2022 11:29
Gül: "Bosna Hersek her zaman bağımsız bir ülke olarak kalacak"

Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kasım Gül, Boşnakların kazandıkları bağımsızlığı bir daha ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceğini belirterek, "Sırplar son zamanlarda Bosna Hersek'te Boşnak halkı üzerine türlü türlü oyunlar oynuyor, ancak Boşnaklar bu...

Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kasım Gül, Boşnakların kazandıkları bağımsızlığı bir daha ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceğini belirterek, "Sırplar son zamanlarda Bosna Hersek'te Boşnak halkı üzerine türlü türlü oyunlar oynuyor, ancak Boşnaklar bu çirkin oyunlara asla izin vermeyecektir" dedi.

Kasım Gül, Bosna Hersek'in 1992 yılında bağımsızlık yolunu seçip köleliği reddettiğini belirterek, 1 Mart'taki bağımsızlık ilanının ardından çıkan savaşta ağır bedeller ödeyen ata yurdunun her zaman bağımsız bir ülke olarak kalacağını vurguladı. Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'ne kutlayan Kasım Gül, "Eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla birlikte 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığına kavuşan Bosna Hersek'in özgürlük kalması için savaşan ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovic'i ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Atalarının geldiği topraklarda binlerce Boşnak'ın hunharca katledildiğini ve soykırıma uğradığını vurgulayan Gül, "Soykırımı bitirmek ve özgür olabilmek için çok ağır bedeller ödeyen Bosna halkı bağımsızlığının 30'uncu yılını kutluyor. 1 Mart 1992 tarihinin Bosna Hersek'in en önemli günlerden biri olduğunu çok iyi biliyoruz. Avrupa'nın göbeğinde bulunan Bosna Hersek halkının bağımsız kalabilmek için yaşadığı bu zulüm ve vahşet, Avrupa'da başka ülkede yaşanmamıştır. Saraybosna, bin 425 gün süren kuşatmada Sırplar 100 binden fazla Boşnak'ı öldürmüştür. Yaklaşık 10 bin çocuk katledilmiş, 50 bin Boşnak kadın vahşice tecavüze uğramıştır. Bosna Hersek halkı bağımsızlığı uğruna çok ağır bedeller ödemiştir" diye konuştu.

Dayton Anlaşması'yla oluşturulan yeni sistemde istikrarını sağlamaya çalışan bir Bosna Hersek'in var olduğunu vurgulayan Başkan Kasım Gül, şunları kaydetti:

"Şu unutulmamalıdır ki, Boşnaklar kazandıkları bağımsızlığı bir daha ellerinden alınmasına asla izin vermeyecektir. Sırplar son zamanlarda Bosna Hersek'te Boşnak halkı üzerine türlü türlü oyunlar oynuyor, ancak Boşnaklar bu çirkin oyunlara asla izin vermeyecektir." - ADANA

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Kaynak: İHA

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