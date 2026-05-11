Gülden Coni için Samsun'da eylem

11.05.2026 00:09
Gülden Coni'nin cinayeti protesto edildi, gökyüzüne mor balonlar bırakıldı. Kadın cinayetlerine tepki.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Edirne'de 30 bıçak darbesiyle öldürülen Gülden Coni için Anneler Günü'nde, Samsun'da eylem düzenlendi. "Acıyı unutmamak, sessiz kalmamak ve bir daha hiçbir can eksilmesin diye bugün hep birlikte gökyüzüne umut bırakıyoruz" sloganıyla düzenlenen eylemde, kadın cinayetlerine tepki gösterildi.

Edirne'de cinayete kurban giden Gülden Coni için Anneler Günü'nde Samsun Atatürk Onur Anıtı önünden gökyüzüne mor balonlar bırakıldı. Gülden Coni'nin kuzeni Kader Yıldız ile yakın arkadaşı Ecrin Taştekin'in çağrısıyla düzenlenen eylemde, Taştekin, Gülden Coni'nin maruz kaldığı vahşeti anlatarak, şunları söyledi:

"Toplam 30 bıçak darbesiyle katledildi. Katil şu an Samsun Cezaevi'nde yatıyor. 19 yıl ceza aldı. Yatarı 5 yıl. Sonra aramızda gezecek. 17 Haziran'da ailenin mahkemesi var. Suç delillerini saklayan, bıçağı nehre atan, katili olay yerinden motorla alan baba Deniz Ayaz her ay ailesiyle beraber katili ziyarete geliyor. Samsun'da konaklıyorlar. Edirne'de hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ben kendi yaşadığım şehirde kardeşimin katillerini görmek istemiyorum."

CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır da Anneler Günü'nün buruk geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Anneler Günü'nde; bir kutlamanın değil, eksik bırakılan hayatların, yarım kalan sarılmaların ve dinmeyen acıların içindeyiz. Bir evladın ardından sessizce yas tutan anneleri, yaşamdan koparılan kadınları, hayalleri yarım bırakılan kız kardeşlerimizi yüreğimizde taşıyoruz. Yalnızca Gülden için değil; yüreğinde evladının acısını taşıyan, çocuğundan ayrı düşen, hayalleri yarım kalan tüm kız kardeşlerimiz için bir aradayız. Gökyüzüne bırakacağımız her balon; yarım kalan umutlara, susturulan hayallere ve adalet özlemine gönderdiğimiz bir ses olacak. Acıyı unutmamak, sessiz kalmamak ve bir daha hiçbir can eksilmesin diye bugün hep birlikte gökyüzüne umut bırakıyoruz."

Basın açıklaması sırasında Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek de telefonla bağlanarak, duygularını paylaştı.

Kaynak: ANKA

