Güler, Pakistan Komutanını Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA