Güler ve Al Thani'den Savunma Görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı Al Thani ile savunma konularında görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Thani ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Thani bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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